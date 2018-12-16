В Сызрани ранним утром 20 пожарных тушили частный дом

16 Дек. 13:34 2018-12-16T13:34:51+03:00

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Жительница Сызрани этим утром чуть не лишилась своего дома. Пожар началсч в половине восьмого утра, в это время хозяйка еще спала. Пожарным вызов на пульт поступил в 7.37. Бригада сразу отправилась к месту ЧП на ул. Крупской.

-На вызов прибыли 20 человек и 6 единиц техники. Пламя бушевало на 120 кв.м., - рассказали в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

В 8.03 пожар локализовали, в 8.10 ликвидировали. Сейчас сотрудники МЧС определяют, что же произошло. Жителей Самарской области просят в холодное время года быть осторожнее с электроприборами.