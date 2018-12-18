2018-12-18T13:22:32+03:00
Происшествия

Знаменитый столб на Галактионовской в Самаре поймал еще одну «жертву»

На этот раз его не заметил водитель Suzuki
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: @Samara_535Фото: @Samara_535Фото: Twitter.com
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Во вторник, 18 декабря, в Самаре произошло очередное ДТП с участием столба на пересечении улицы Галактионовской и Студенческого переулка. Столб, который уже даже специально выделили специальной вертикальной разметкой, водители продолжают в упор не замечать.

Сегодняшней его жертвой стал водитель автомобиля Suzuki. Иномарка въехала в столб при повороте налево. После «встречи» со столбом у нее оказались смяты капот и левое крыло. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал, однако ДТП собрало приличную пробку из трамваев. В настоящее время их движение полностью восстановлено.

Из-за ДТП движение трамваев оказалось парализовано Фото: соцсети

Из-за ДТП движение трамваев оказалось парализованоФото: соцсети

Как сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении Самары, столб, который местные жители уже иначе как «проклятый» не называют, в ближайшее время покинет свое опасное месторасположение.

- Все предварительные работы мы уже выполнили. Сложность в том, что на этой опоре много питающих фидеров, поэтому занимает долго времени перенос оборудования с дальнейшем ее демонтажем, - рассказали в ТТУ.

По словам представителей ведомства, опору должны убрать к четвергу, 20 декабря.

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