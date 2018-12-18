В Самаре двух девочек-подростков будут судить за покушение на сбыт наркотиков

18 Дек. 15:50 2018-12-18T15:50:55+03:00

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В Самаре две девочки-подростка 16-ти и 17-ти лет предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Так, 23 октября 16-летняя девушка приобрела наркотики массой более 60 грамм, а 1 ноября 17-летняя девушка приобрела наркотики уже массой 140 грамм, находящиеся в свертке, в котором было 100 пакетиков. По версии правоохранителей, девушки планировали сбыть запрещенное вещество, однако не успели — их задержали полицейские.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и с утвержденным обвинительным заключением передали на рассмотрение в федеральный суд Кировского района Самары.