Цепочка посредников: появились подробности задержания в Самаре начальника отдела ГСУ из-за взятки

18 Дек. 17:27 2018-12-18T17:32:28+03:00

Деньги до Веры Рабинович должны были дойти через двух посредников

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В СУ СК России по Самарской области рассказали подробности скандального задержания начальника отдела ГСУ МВД России по региону Веры Рабинович. Деньги женщине передали через двух посредников.

- Летом 2018 года к потерпевшему по уголовному делу обратился гражданин с предложением о передаче начальнику отдела ГСУ ГУ МВД России по Самарской области 20 миллионов рублей за направление уголовного дела в суд. При этом, посредник намеривался 5 миллионов из этой суммы оставить себе, не оповестив об этом ни потерпевшего, ни начальника отдела ГСУ. Мужчина согласился, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального СУ СК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/682827" frameborder="0"></iframe> Задержание начальника отдела ГСУ Веры Рабинович в Самаре.

17 декабря в кафе в самарском аэропорту мужчина передал посреднику часть оговоренной суммы – 10 миллионов. Среди них были как настоящие деньги, так и муляжи.

Посредник в свою очередь передал часть денег и муляжей – 2,5 млн – другому посреднику, который передал деньги Рабинович. Вся же сумма взятки, которую хотел передать злоумышленник, составила бы 20 млн рублей.

- В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела и задержании подозреваемых в совершении преступлений, - сообщили в СУ СК.