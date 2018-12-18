Боролась с коррупцией и попалась на взятке: в Самаре силовики ФСБ задержали женщину-следователя из ГСУ

Очередное громкое задержание произошло в ночь с 17 на 18 декабря. Сотрудники ФСБ Самарской области поймали на взятке начальника отдела по преступлениям в сфере экономики главного следственного управления ГУ МВД региона Веру Рабинович.

- Полковник юстиции Рабинович и ее посредник задержаны с поличным при получении части взятки в размере 2,5 миллиона рублей и 10 миллионов рублей соответственно. Общая сумма требуемой взятки - 15 миллионов, - рассказывает "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

По одной из версий, силовики требовали деньги от человека, который действовал в рамках "оперативного эксперимента" Управления ФСБ. Наличность предназначалась для составления "правильного" обвинительного заключения по поводу уголовного дела, которое собираются направить в суд. Отметим, что в ГСУ расследуется сейчас несколько громких дел, в которых замешаны известные предприниматели и чиновники.

Деньги передавали в сумкеФото: Из личного архива

Переданные полковнику юстиции купюры изъяли, и сейчас они являются доказательством по этому преступлению. Материалы по этому коррупционному случаю переданы в областное СУ СК для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. В отношении Рабинович - по факту получения взятки в особо крупном размере. На ее сообщников - за посредничество.

Разбирательства по ситуации продолжаются. Не исключено, что в этой истории появятся новые фигуранты из числа руководящих лиц полицейского следственного управления.

Отметим, что Вера Рабинович характеризовалась по службе положительно. Она была на хорошем счету у руководства, возглавляла следственное подразделение при ОВД Новокуйбышевска. Вернувшись в Самару, стала начальником контрольно-методического отдела по преступлениями в сфере экономики.

Подозреваемых задержали с поличнымФото: из личного архива

В сентябре Рабинович получила новое почетное звание - в 36 лет Вера уже полковник юстиции. Казалось, что будущее безоблачно. Но некоторое время назад она оказалась в центре оперативной разработки, а ночью и вовсе угодила в изолятор, став подозреваемым по громкому преступлению.

Сейчас расследование идет активным ходом. В ближайшее время Рабинович будут избирать меру пресечения. Сама она не согласна с обвинениями в свой адрес.

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