2018-12-18T17:20:12+03:00
Происшествия

Боролась с коррупцией и попалась на взятке: в Самаре силовики ФСБ задержали женщину-следователя из ГСУ

Вера Рабинович больше 10 лет работала в полиции и характеризовалась исключительно хорошо
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments274
Вера Рабинович вскоре может стать фигурантом уголовного делаВера Рабинович вскоре может стать фигурантом уголовного делаФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Очередное громкое задержание произошло в ночь с 17 на 18 декабря. Сотрудники ФСБ Самарской области поймали на взятке начальника отдела по преступлениям в сфере экономики главного следственного управления ГУ МВД региона Веру Рабинович.

- Полковник юстиции Рабинович и ее посредник задержаны с поличным при получении части взятки в размере 2,5 миллиона рублей и 10 миллионов рублей соответственно. Общая сумма требуемой взятки - 15 миллионов, - рассказывает "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

По одной из версий, силовики требовали деньги от человека, который действовал в рамках "оперативного эксперимента" Управления ФСБ. Наличность предназначалась для составления "правильного" обвинительного заключения по поводу уголовного дела, которое собираются направить в суд. Отметим, что в ГСУ расследуется сейчас несколько громких дел, в которых замешаны известные предприниматели и чиновники.

Деньги передавали в сумке Фото: Из личного архива

Деньги передавали в сумкеФото: Из личного архива

Переданные полковнику юстиции купюры изъяли, и сейчас они являются доказательством по этому преступлению. Материалы по этому коррупционному случаю переданы в областное СУ СК для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. В отношении Рабинович - по факту получения взятки в особо крупном размере. На ее сообщников - за посредничество.

Разбирательства по ситуации продолжаются. Не исключено, что в этой истории появятся новые фигуранты из числа руководящих лиц полицейского следственного управления.

Отметим, что Вера Рабинович характеризовалась по службе положительно. Она была на хорошем счету у руководства, возглавляла следственное подразделение при ОВД Новокуйбышевска. Вернувшись в Самару, стала начальником контрольно-методического отдела по преступлениями в сфере экономики.

Подозреваемых задержали с поличным Фото: из личного архива

Подозреваемых задержали с поличнымФото: из личного архива

В сентябре Рабинович получила новое почетное звание - в 36 лет Вера уже полковник юстиции. Казалось, что будущее безоблачно. Но некоторое время назад она оказалась в центре оперативной разработки, а ночью и вовсе угодила в изолятор, став подозреваемым по громкому преступлению.

Сейчас расследование идет активным ходом. В ближайшее время Рабинович будут избирать меру пресечения. Сама она не согласна с обвинениями в свой адрес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бывший директор СОФЖИ Мязитов отправлен под арест на 2 месяца

Его обвиняют в многомиллионных махинациях (подробности)

Крымскую чиновницу задержали за плохое укрепление берегов Волги в Самаре

Светлану Моравскую, которая возглавляла управление капитального строительства республики Крым, подозревают в злоупотреблении полномочиями на такой же должности в Самаре (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экс-спецназовца, напавшего в Казани на подростка-аутиста, выгнали из МВД за потерю оружия
Как рассказали родители мальчика, мужчина так и не извинился перед ним. «Комсомолка» разбиралась, что могло подвигнуть взрослого мужчину на столь жестокое избиение [видео]
Новости 24
На место ректора Самарского университета претендуют четыре человека
В Самаре с улицы Галактионовской уберут «проклятый» столб
В Самаре неравнодушный водитель убрал с дороги тело погибшей под колесами собаки
В Самаре на Московском шоссе временно не работали светофоры
Они золотые? В магазинах в Самаре выросли цены на яйца в преддверии Нового года
В Самаре сократили маршруты трех трамваев
Цепочка посредников: появились подробности задержания в Самаре начальника отдела ГСУ из-за взятки
Оркестр Дедов Морозов, олени и горки: как будут развлекать горожан возле «Самара Арены» в новогодние праздники
Под Тольятти Great Wall смял левый бок Hyundai
В Самаре двух девочек-подростков будут судить за покушение на сбыт наркотиков
Как вырастут тарифы на коммуналку для самарцев в 2019 году
Машины едут вплавь: в Самаре на пересечении Авроры и Мориса Тореза затопило дорогу
В Октябрьске женщина на «пятерке» сбила 16-летнюю девушку
В двух района Самары возможны перебои с холодной водой из-за ремонта водоводов
Сызранца, порезавшего ножом фельдшера, отправили в колонию на 4,5 года
В Самарской области ищут преступников, меняющих деньги пенсионеров на билеты банка приколов
В Самарской области цены на вторичное жилье снизились на 3,8%
С 1 января за проезд в общественном транспорте в Самаре придется заплатить 28 рублей, все льготы и безлимитки сохранены
Знаменитый столб на Галактионовской в Самаре поймал еще одну «жертву»
"КП-Самара" дарит тонометр за фото здорового образа жизни
В Самаре водители «Яндекс.Такси» будут помогать волонтерам искать пропавших людей
Снабжал фронт штурмовиками Ил-2: под Нижним Тагилом нашли останки директора Куйбышевского авиазавода
В Самаре адвоката будут судить за предложение посредничества во взяточничестве
Президент РФ присвоил генеральское звание командиру соединения противовоздушной обороны в Самарской области
В Самаре водитель Volkswagen, уходя от столкновения, сбил стоящую на тротуаре женщину