В Самаре ввели карантин по бешенству
Неблагополучной признали территорию поселка Южный
Карантин будет действовать до февраля следующего годаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Территорию поселка Южный, который находится в Красноглинском районе Самары, признали неблагополучной и ввели там карантин. Дело в том, что там были выявлены случаи бешенства у животных. Согласно постановлению губернатора Самарской области, ограничительная мера будет действовать до 17 февраля 2019 года.
Согласно документу, на время карантина в поселке Южный нельзя будет проводить выставки собак и кошек, а также выводки и натаски собак; нельзя будет торговать животными и вывозить их за пределы поселка. Кроме того, будет запрещен отлов диких животных.