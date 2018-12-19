В Самаре ввели карантин по бешенству

19 Дек. 09:08 2018-12-19T09:08:23+03:00

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Территорию поселка Южный, который находится в Красноглинском районе Самары, признали неблагополучной и ввели там карантин. Дело в том, что там были выявлены случаи бешенства у животных. Согласно постановлению губернатора Самарской области, ограничительная мера будет действовать до 17 февраля 2019 года.

Согласно документу, на время карантина в поселке Южный нельзя будет проводить выставки собак и кошек, а также выводки и натаски собак; нельзя будет торговать животными и вывозить их за пределы поселка. Кроме того, будет запрещен отлов диких животных.