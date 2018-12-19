2018-12-19T15:15:22+03:00
Общество

Жителей Самары приглашают на новогоднюю елку от Дом.ru и канала «Детский»

Гостей праздника ждут веселая анимация, креативные фотозоны, конкурсы и подарки
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Самарцев ждут на веселых елкахСамарцев ждут на веселых елках
Изменить размер текста:

Дом.ru и канал «Детский» приглашают самарцев на новогоднюю елку. Праздник, посвященный героям любимых мультфильмов, пройдет в субботу, 29 декабря, в ДК Железнодорожников им. А.С. Пушкина. Начало – в 19.00. Получить билет на представление можно абсолютно бесплатно – участвуйте в конкурсе в группе «Комсомольской правды», а также «Домашние новости» в «ВКонтакте». Количество мест ограничено.

- Гостей праздника ждет игровая программа с мастер-классами, веселой анимацией, креативнымифотозонами, конкурсами подарками. Поздравлять малышей будут Дед Мороз и Снегурочка, а в конце программы гости увидят спектакль «Алиса в стране чудес», - сообщают организаторы.

Директор самарского филиала «Дом.ru» Алексей Огарков рассказал, что компания не первый год старается радовать подрастающее поколение.

- В преддверии главного праздника года мы с каналом «Детский» подготовили красочное новогоднее представление. Приглашаю посетить наше мероприятие и окунуться в увлекательный мир мультипликации. Герои телеканала сойдут с экрана телевизора, чтобы порадовать детей и подарить им незабываемые эмоции и впечатления, - делится Алексей Огарков.

Канал «Детский» помогает в воспитании и обучении подрастающего поколения и заслужил доверие миллионов мам и пап, бабушек и дедушек. В эфире - познавательные и развлекательные программы собственного производства: «ЗанзиБар», «Занзи в большом городе», «Готовим с мамой», «Творческие мастерские» и др., российские и зарубежные мультфильмы и фильмы: «Приключения Таши», «Котики, вперед!», «Вик – маленький викинг» и многое другое. Канал доступен клиентам цифрового ТВ «Дом.ru TV».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей
Самарское управление охраны объектов культурного наследия просрочило ответы на обращения граждан
В Самаре соберут огромную елку из автомобилей
Тольяттинскому экс-полицейскому, обвиняемому в вымогательстве, отменили продление ареста на полгода
Каток на самарской набережной откроют уже в субботу
Самарский аэропорт Курумоч обслужил 3-миллионного пассажира
В матче Дедов Морозов и детей сыграет основной защитник "Крыльев" и ТВ-звезды
В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
В Самарской области штрафы за парковку на газоне могут увеличить до 3 тысяч рублей
В Самарской области в 2019 году не будут повышать плату за капремонт
В Самаре заработает приемная Деда Мороза
Самарские «Крылья Советов» подарили новогодний праздник детям из многодетных семей
Куйбышевский НПЗ усилил контроль за чистотой атмосферного воздуха
В Самаре неизвестные похитили светящуюся снежинку с фасада «Художественного»
В Самаре водитель ВАЗа «догнал» стоящую машину дорожной службы
В Самаре устроят рождественский праздник для детей с ментальными нарушениями
Злоумышленники собирали с самарцев деньги на выдуманную операцию пострадавшим в ДТП
Самарского поставщика лекарств оштрафовали на 85,3 млн рублей за участие в картеле
Ветеран ВОВ из Самарской области попал в Книгу рекордов России
В Жигулевске возле магазина нашли мертвого мужчину