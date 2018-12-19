Жителей Самары приглашают на новогоднюю елку от Дом.ru и канала «Детский»

19 Дек. 15:14 2018-12-19T15:15:22+03:00

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Дом.ru и канал «Детский» приглашают самарцев на новогоднюю елку. Праздник, посвященный героям любимых мультфильмов, пройдет в субботу, 29 декабря, в ДК Железнодорожников им. А.С. Пушкина. Начало – в 19.00. Получить билет на представление можно абсолютно бесплатно – участвуйте в конкурсе в группе «Комсомольской правды», а также «Домашние новости» в «ВКонтакте». Количество мест ограничено.

- Гостей праздника ждет игровая программа с мастер-классами, веселой анимацией, креативнымифотозонами, конкурсами подарками. Поздравлять малышей будут Дед Мороз и Снегурочка, а в конце программы гости увидят спектакль «Алиса в стране чудес», - сообщают организаторы.

Директор самарского филиала «Дом.ru» Алексей Огарков рассказал, что компания не первый год старается радовать подрастающее поколение.

- В преддверии главного праздника года мы с каналом «Детский» подготовили красочное новогоднее представление. Приглашаю посетить наше мероприятие и окунуться в увлекательный мир мультипликации. Герои телеканала сойдут с экрана телевизора, чтобы порадовать детей и подарить им незабываемые эмоции и впечатления, - делится Алексей Огарков.

Канал «Детский» помогает в воспитании и обучении подрастающего поколения и заслужил доверие миллионов мам и пап, бабушек и дедушек. В эфире - познавательные и развлекательные программы собственного производства: «ЗанзиБар», «Занзи в большом городе», «Готовим с мамой», «Творческие мастерские» и др., российские и зарубежные мультфильмы и фильмы: «Приключения Таши», «Котики, вперед!», «Вик – маленький викинг» и многое другое. Канал доступен клиентам цифрового ТВ «Дом.ru TV».