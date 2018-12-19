2018-12-19T21:15:44+03:00
Происшествия

В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку

Пожилая женщина перебегала дорогу в неположенном месте
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В среду, 19 декабря, в 7.45 утра в Самаре на Красноглинском шоссе произошла трагедия. 22-летняя автоледи насмерть сбила 75-летнюю женщину.

ДТП случилось на Красноглинском шоссе в районе 15-го квартала поселка Мехзавод около дома 20 б2. Девушка за рулем автомобиля ВАЗ-21099 направлялась в сторону поселка Озерки, как буквально под колеса к ней кинулась пожилая женщина.

По данным регионального управления МВД России по Самарской области, пенсионерка перебегала проезжую часть в неположенном месте. Женщина получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу, но не смотря на усилия врачей, пенсионерка не выжила. Позже при осмотре места трагедии полицейские зафиксировали отсутствие освещения в темное время суток, что могло стать одной из причин ДТП в купе с погодными условиями.

Сейчас по факту смертельной аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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