«Сделайте новогоднее чудо»: в Тольятти просят помочь жене главного спасателя города, пережившей инсульт

СЕГОДНЯ 09:47 2018-12-20T09:47:38+03:00

Женщине сделали кесарево, а через несколько дней после выписки у нее случился инсульт Фото: соцсети

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Жителей Тольятти и Самарской области просят помочь жене руководителя Центра гражданской защиты Автограда Андрея Деребенева. У Екатерины после родов произошел инсульт, который привел к частичной парализации и полной потери речи.

Напомним, женщине на 28 неделе беременности сделали кесарево. У нее родилась дочь весом всего 870 грамм. Сейчас малышке уже 7 месяцев, и она весит уже 5,6 кг. Что касается Екатерины, то она все еще не оправилась после инсульта. Она прошла несколько курсов реабилитации в Самаре, Москве и Израиле.

- Есть положительная динамика и шансы на полное восстановление, но для этого необходимо пройти еще длительный курс. Программа разработана на 1,5-2 года. Ее стоимость около 4 млн рублей, - рассказал Андрей Дербенев.

Все желающие могут помочь семье главного спасателя Тольятти финансово, перечислив деньги на карту 4276 5400 2890 1670 (Дербенев Андрей Викторович) или на карту 4276 5400 1921 2202 (Дербенева Екатерина Геннадьевна), и подарить им новогоднее чудо. К сбору средств подключен городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти».