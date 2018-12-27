Стало известна дата запуска 55-метрового колеса обозрения в парке Гагарина

СЕГОДНЯ 14:20 2018-12-27T14:20:47+03:00

Самарцы смогут прокатиться на новом колесе обозрения уже в этом году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Под занавес уходящего года в Самаре произойдет одно из важных и долгожданных событий. Горожане смогут наконец-то прокатиться на новом аттракционе в парке имени Юрия Гагарина. Речь идет о 55-метровом колесе обозрения, установка и монтаж которого с переменным успехом шли весь этот год.

Аттракцион должны были открыть еще летом, но этого так и не произошло. Теперь стала известна новая и, хочется верить, окончательная дата его ввода эксплуатацию. Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в администрации города, колесо обозрения запустят в пятницу, 28 декабря. Сколько будет стоить билет на аттракцион, пока не уточняется.

Напомним, что кататься на новом аттракционе жители и гости города смогут круглый год. Его оборудовали 24 кабинками, рассчитанными на 6 человек. Каждая из них остеклена и будет отапливаться.