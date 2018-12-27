В Самаре возбудили дело за организацию подпольного игрового клуба на XXII Партсъезда

СЕГОДНЯ 14:42 2018-12-27T14:53:53+03:00

Азартные игры там проводились с ноября по декабрь

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За организацию подпольного игрового клуба в помещении на улице XXII Партсъезда в Самаре, который силовики «прикрыли» в декабре, возбудили уголовное дело. Правда, конкретные лица, которые проводили незаконные азартные игры, пока не называются.

По версии следствия, клуб работал недолго — с ноября по декабрь этого года. Там правоохранители совместно с прокуратурой Промышленного района нашли несколько компьютеров с выходом в интернет, с помощью которых посетители получали доступ к азартным играм.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области, уголовное дело возбудили по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.

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