"Нам всем нужно учиться культуре общения": губернатор Дмитрий Азаров пообещал разобраться, что имела ввиду самарский министр, говоря о детских пособиях

СЕГОДНЯ 16:14 2018-12-28T16:17:11+03:00

При этом глава региона подчеркнул,что в интернет-общении слова часто вырывают из контекста и любая неловко сказанная фраза может стать причиной конфликта

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Глава Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал твиттер-заявление министра социально-демографической и семейной политики Марины Антимоновой. Напомним, она не слишком корректно ответила в своем микроблоге на вопрос одной из самарчанок, которую возмутил слишком низкий размер пособия на детей, не позволяющий нормально кормить ребенка. Министр написала: "Считаете, государство должно всем помогать?". Дальше она напомнила, что у каждого ребенка есть отец, бабушки и дедушки. А молодые мамы могут работать на огороде и кормить ребенка свежими продуктами.

- Я обязательно уделю внимание этой ситуации, разберусь в ней. Если потребуются дополнительные меры, это будет сделано. Важен контекст диалога. К сожалению, часто бывает, что одна фраза выглядит неловко, когда она звучит сама по себе, - объяснил свою позицию губернатор.

Он отметил, что особенности интернет-общения требуют более требовательного подхода к нему, часто в таком разговоре невозможно что-то уточнить, поправить. И всем нужно этой культуре общения учиться, особенно чиновникам. Также Дмитрий Азаров напомнил, что выдержка, такст и психологическая устойчивость - это важные качества, которые обязательно должны быть у чиновников.

- Каждое слово, произнесенное представителем власти, конечно же, привлекает очень большое внимание общественности, может ранить людей, обидеть. Этого допускать нельзя, - резюмировал он.

Сама Марина Антимонова за свои слова извинилась у себя же в твиттере, объяснив что "допустила некорректное выражение в дискуссии".

Депутат областной думы Михаил Матвеев в свою очередь отметил, что чиновники в последнее время очень часто допускают подобные некорректные высказывания.

- В последний месяц прорвало чиновников навысказывания, которые должны подорвать свое мнение. Это их мнение. Что нужно на людей сбросить всю заботу об их благополучии. Очень странно, что все это звучит из уст женщин. Не всегда мать остается одна по своей вине. Очень сложно поддерживать такие семьи, матерей, чтобы дети росли нормально, не чувствовали себя оторванными от общества, - подчеркнул он.

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