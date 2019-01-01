Оно тоже мерзнет: в Самаре 1 января перестало работать новое колесо обозрения

1 Янв. 2019 2019-01-01T16:55:22+03:00

Как и написано в инструкции, умный механизм останавливается при температуре ниже -20 градусов

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1 января в Самаре перестало работать колесо обозрения в парке имени Ю.Гагарина. Многие горожане пришли к обеду в парк, чтобы прокатиться на новом аттракционе. Однако, оказалось, что умная интеллектуальная система не дает механизму запуститься.

- На табличке информационной написано, что колесо не будет работать при температуре ниже -20 градусов, а также в ливень, снегопад. При этом человеческий фактор минимален - умный механизм сам решает, можно его запускать или нет, - объяснили работники аттракциона.

Напомним, колесо обозрения в Самаре открылось 28 декабря, строили его несколько лет. В первый день прокатиться на нем можно было бесплатно. Один круг на 55-метровом колесе стоит 250-300 рублей для взрослых и 100-150 для детей.