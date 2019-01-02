В Тольятти сотрудник вневедомственной охраны в свой выходной поймал грабителя-неудачника

2 Янв. 2019 2019-01-02T09:13:46+03:00

Злоумышленник пытался украсть у толльяттинки сумку, но у него ничего не вышло

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В Тольятти поймали горе-грабителя. 40-летни мужчина, у которого раньше уже были проблемы с законом, попытался отобрать на улице сумку у 60-летней женщины. Последняя свое добро отдавать не захотела: она держала сумку двумя руками, кричала и звала на помощь. В этот момент мимо проходил полицейский вневедомственной охраны Тольятти Сергей Мороз, у которого в тот день был выходной. Мужчина услышал крики о помощи, увидел убегающего человека и бросился в погоню. Прапорщик полиции догнал злоумышленника и держал его до приезда правоохранителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На опросе горе-грабитель признался, что хотел украсть сумку, чтобы купить выпить. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, а сумку вернули владелице.