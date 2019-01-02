В Кинельском районе Самарской области ночью тушили крупный пожар

2 Янв. 2019 2019-01-02T14:16:54+03:00

Причину пожара сейчас устанавливают специалисты Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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Ночью в среду, 2 января, в Кинельском районе Самарской области произошел крупный пожар. В районе 2:33 загорелся частный дом в Авиационном переулке в поселке Октябрьский. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 3 единицы техники, - говорится в сообщении.

Локализовать возгорание удалось в 3:10 , а еще через 20 минут огонь полностью потушили.

Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.