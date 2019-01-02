В Кинельском районе Самарской области ночью тушили крупный пожар
Горел частный дом, площадь пожара – 250 квадратных метров
Причину пожара сейчас устанавливают специалистыФото: ГУ МЧС России по Самарской области
Изменить размер текста:
Ночью в среду, 2 января, в Кинельском районе Самарской области произошел крупный пожар. В районе 2:33 загорелся частный дом в Авиационном переулке в поселке Октябрьский. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
- На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 3 единицы техники, - говорится в сообщении.
Локализовать возгорание удалось в 3:10 , а еще через 20 минут огонь полностью потушили.
Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.