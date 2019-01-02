2019-01-02T16:13:17+03:00
Происшествия

Брал куртку у соседа, чтобы не узнали, и избил старушку: в Самаре задержали серийного грабителя, который орудовал у Струковского сада

Мужчину вычислили по камерам видеонаблюдения
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В отношении подозреваемого - уроженца Тамбовской области - возбудили уголовное делоВ отношении подозреваемого - уроженца Тамбовской области - возбудили уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре полиция задержала серийного грабителя, который воровал женские сумочки около Струковского сада. 31-летний мужчина сначала напал и избил 79-летнюю пенсионерку, бывшую сотрудницу вневедомственной охраны, которая шла по улице Куйбышева вдоль ограды Струковского сада. Добычей злоумышленника стали кошелек, телефон и лекарства женщины.

Второе преступление произошло 8 декабря в половине девятого вечера. Самарчанка, пока разговаривала с приятельницей на остановке, поставила сумку на скамейке. Злоумышленник схватил ее и убежал.

Подозреваемого вычислили по записям камеры видеонаблюдения – злоумышленник прихрамывал, был одет в пеструю куртку и светлую толстовку. Позже выяснилось, что подозреваемый брал куртку у соседа, ссылаясь на то, что на улице холодно. Однако такая конспирация не помогла – злоумышленника задержали.

В отношении подозреваемого - уроженца Тамбовской области - возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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