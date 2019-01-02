2019-01-02T17:24:38+03:00
Происшествия

В Самарской области наркоман сбил полицейского и протащил его на капоте своей машины 500 метров

Злоумышленник под стражей, а сотрудник ГИБДД в больнице
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Задержали подозреваемого в Красноярском районе областиЗадержали подозреваемого в Красноярском районе областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Исаклинском районе Самарской области на 2 месяца под стражу заключили 31-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Злоумышленник, который состоит на наркологическом учете и которого раньше несколько раз лишали водительских прав, сел за руль пьяный. Во время поездки на своей «Тойоте Камри» мужчина сбил сотрудника ГИБДД и протащил его на капоте. Полицейский слетел с капота через 500 метров прямо под бампер и получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и другие травмы, а злоумышленник уехал.

Задержали подозреваемого в Красноярском районе области. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. Полицейский в больнице, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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