У кассы нового колеса обозрения в парке Гагарина в Самаре выстроилась огромная очередь

2 Янв. 2019 2019-01-02T19:24:15+03:00

Многие горожане на выходных хотят покататься на долгожданном аттракционе, но ждать приходится долго

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В Самаре вечером в среду, 2 января, к колесу обозрения в парке Гагарина выстроилась огромная очередь. Людям приходится ждать по 20-40 минут, чтобы прокатиться на долгожданном аттракционе. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» рассказали местные жители.

- Очередь просто адская. И почему не продают билеты онлайн. И людям удобнее, и народу больше бы прокатилось, - сетует собеседник.

Вид на очередь сверхуФото: Айна УТИБАЕВА

В очереди люди шутят, что надо покупать сразу по 10 билетов, чтобы потом их перепродавать втридорога горожанам в хвосте очереди.

Напомним, у нового колеса обозрения 24 кабинки, которые вмещают по 4 человека. Полный оборот колесо может сделать как за 20 минут, так и за 8 минут. Все зависит от количества людей в очереди.

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Как и написано в инструкции, умный механизм останавливается при температуре ниже -20 градусов (подробности)