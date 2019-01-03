Тройное ДТП в Тольятти: напротив "Лада Арены" столкнулись Lada Granta, Toyota RAV4 и "Нива"

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:45:25+03:00

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В среду, 2 января в Тольятти столкнулись три машины. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла примерно в 14.30 на ул.Ботанической.

По предварительным данным, авария спровоцировал 58-летний водитель Lada Granta. Однако правоохранители продолжают разбираться в деталях ДТП.

По имеющимся данным, автомобиль Lada Granta двигался по ул.Ботанической со стороны Южного шоссе в направлении ул.Дзержинского. В районе дома № 20а по ул.Ботанической водитель реши перестроится, но не уступил дорогу автомобилю Toyota RAV4, который двигался в попутном направлении. В результате машины столкнулись, от удара иномарку выбросило на «встречку», где произошло еще одно столкновение - Toyota «встретилась» с Нивой.

В ДТП пострадал 33-летний водитель "Нивы", он госпитализирован.