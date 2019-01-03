Больше дыма, чем огня: в Самаре на ул. Калинина горел торговый контейнер

3 Янв. 2019 2019-01-03T19:56:26+03:00

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В четверг, 3 января, стало известно о пожаре на ул. Калинина в Промышленном районе. Сообщение о ЧП поступило в центр управления в кризисных ситуациях примерно в 10:50.

К месту пожара незамедлительно отправились пожарно-спасательные подразделения. Оказалось, что на улице Калинина горела обшивка стены торгового контейнера. Площадь возгорания составила 0,5 кв. метров. На тушение выехали девять пожарных на двух автомобилях. К счастью огню не дали разгуляться, с возгоранием справились еще до приезда пожарных.

Обошлось без пострадавших. Что стало прочной пожара и какой от него ущерб, предстоит выяснить специалистам.