2019-01-03T19:56:26+03:00
Происшествия

Больше дыма, чем огня: в Самаре на ул. Калинина горел торговый контейнер

С пожаром справились до приезда МЧС
Евгения ВАСИНА
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Обошлось без жертвОбошлось без жертв
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В четверг, 3 января, стало известно о пожаре на ул. Калинина в Промышленном районе. Сообщение о ЧП поступило в центр управления в кризисных ситуациях примерно в 10:50.

К месту пожара незамедлительно отправились пожарно-спасательные подразделения. Оказалось, что на улице Калинина горела обшивка стены торгового контейнера. Площадь возгорания составила 0,5 кв. метров. На тушение выехали девять пожарных на двух автомобилях. К счастью огню не дали разгуляться, с возгоранием справились еще до приезда пожарных.

Обошлось без пострадавших. Что стало прочной пожара и какой от него ущерб, предстоит выяснить специалистам.

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