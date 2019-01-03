Бразильский защитник Жозе Надсон покидает ФК «Крылья Советов»

3 Янв. 2019 2019-01-03T20:35:34+03:00

В "Крылья" он перешел в 2013 году Фото: Сергей КУРОЧКИН

В команде он провел более пяти лет

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Кадровые изменения в новогодние праздники произошли в самарском футбольном клубе «Крыльях Советов». Команду покидает бразильский защитник Жозе Надсон, об этом сообщает footballhd.ru.

Жозе Надсон воспитанник бразильской команды «Португеза Деспортос». В 2006 году он переехал в «Шериф». Затем, в 2011 году играл за «Генк». Через два года, в 2013 приехал в самарские «Крылья», где дебютировал 14 сентября в матче с «Краснодаром».

Сейчас на его счету 127 поединков и сделал 3 голевые передачи, сыгранные за самарский клуб. В текущем сезоне 34-летний футболист провел 7 матчей в РПЛ и 1 – в Кубке России.