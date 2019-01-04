2019-01-04T21:50:22+03:00
Общество

Губернатор Дмитрий Азаров предложил лично очистить от снега каток на Солнечной в Самаре

Так глава региона ответил на просьбу о помощи
Кирилл КАРИМОВ
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Фото: Архив "КП"
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Твиттер губернатора Самарской области снова стал оживленной дискуссионной площадкой. На этот раз горожане активно обсуждали твит, где Дмитрий Азаров рассказывает о лыжной прогулке. Самарец Евгений Юрчук попросил главу региона разобраться с завалами снега на катке у школы на улице Солнечной.

- Отлично! Тоже 15 км с утра пробежал. После пошел на каток с дочкой к школе 175, а там сугроб по колено, уже 3-ий год никто не следит за катком, хотя деньги на содержание льда вроде выделяются, с приходом морозов площадку заливают, а потом про нее забывают. Прошу помочь в этом вопросе, - написал самарец.

Губернатор дал неожиданный ответ, предложив прихать на место и самому очистить от снега ледовое полотно.

- Сегодня не успею приехать и почистить, к сожалению! – написал Дмитрий Азаров. - Завтра смогу, потерпите?

Как ответил самарец, он и сам готов чистить снег, но вопрос в том, что площадка не содержится в должном состоянии. Так, весь лед на площадке в выбоинах и ямах.

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