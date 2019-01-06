Дотормозились: в Нефтегорском районе дво детей пострадали в аварии с двумя легковушками и грузовиком

6 Янв. 2019 2019-01-06T10:55:54+03:00

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Еще одно ДТП случилось в Самарской области минувшим вечером, 5 января. Сильный снегопад стал причиной множества аварий, неприятность произошла и в Нефтегорском районе. Водитель автомобиля "Тойота Камри" ехал со стороны Оренбурга в направлении Самары. На трассе мело, он перестал хорошо видеть дорогу и решил притормозить. За ним ехал "Рено Сандеро", водитель которого увидел маневр "Тойоты" слишком поздно и начал экстренно тормозить.

- В это время сзади ехал большегруз, он также не успел затормозить и въехал в "Рено". В легковом автомобиле находились двое детей 10 и 16 лет. Пострадали они и еще один пассажир авто, серьезных травм никто не получил, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Трассу пришлось перегородить, организовав реверсивное движение. А полицейские просят водителей быть максимально осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим, чтобы избежать подобных ДТП.