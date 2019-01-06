2019-01-06T11:20:16+03:00
Общество

Жительница Самары порезала щеку воспитательнице, которая пила и кричала у нее под окнами

Обитательница Кировского района решила сама разобраться с шумевшей под ее окнами пьяной компанией и зашла слишком далеко
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Женщина слишком агрессивно защищала свое право на тишинуЖенщина слишком агрессивно защищала свое право на тишинуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительница Самары может предстать перед судом за то, что требовала тишины, но в слишком агрессивной форме. Случилочь ЧП на ул. Дальневосточной в Кировском районе еще летом. Под окнами одного из домов расположилась веселая компания из трех дамочек, которые пили пиво, громко разговаривали и мешали окружающим. В какой-то момент из дома вышла Лариса К. с собачкой, на прогулку. Она сделала женщинам замечание, на которое те не отреагировали. 35-летняя женщина вернулась домой, но отдохнуть не смогла: компания продолжила шуметь под окнами. В какой-то момент терпение Ларисы кончилось и она пошла на улицу.

- Женщине нужно вызвать полицию, сотрудники в форме могли прекратить посиделки одним замечанием. Но Лариса взяла нож и отправилась на разборки, - отмечают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Между женщинами завязался спор, он велся на повышенных тонах, агрессии становилось все больше. И тут одна из выпивавших женщин, воспитательница детского сада Елена В. бросилась на обидчицу. Сначала они с Ларисой дергали друг друга за одежду, потом за волосы, а потом Елена увидела около шеи нож. 22-летняя девушка дернулась, лезвие прошло по щеке. Потом уже девушки вызвали полицию, в отделение забрали всех. И если дебоширкам, мешавшим спать целому дому, ничего не грозит, то вот Лариса может оказаться на скамье подсудимых. Ведь именно она причинила вред здоровью воспитательницы, у которой на щеке остался шрам. Это может быть квалифицировано как "обезображивание". Работа по делу еще продолжается.

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