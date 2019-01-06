В Жигулевске мужчину задержали с 23 граммами марихуанны

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:50:57+03:00

В Тольятти поймали мужчину с марихуанной

Травку полицейские нашли в кармане у 35-летнего подозреваемого

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В Жигулевске полицейские задержали местного жителя, которого заподозрили в незаконном обороте наркотических средств. Подозрения оправдались: в кармане у задержанного 35-летнего мужчины обнаружилась марихуанна весом 23 грамма. Пакет лежал во внутреннем кармане куртки мужчины.

- Мужчина уже привлекался к ответственности за такое же преступление. Стражам правопорядка он рассказал, что использовать марихуанну планировал для личных нужд, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Теперь попавшемуся сужчине предстоит ответить за незконную перевозку, приобретение и хранение наркотика. Расследование продолжается.