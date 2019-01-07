2019-01-07T16:40:22+03:00
Происшествия

В Самаре молодой человек систематически обворовывал свою мать и угодил в колонию

Последний раз парень отобрал у женщины шубу
Михаил ГОРЮНОВ
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Приговор парню огласили в Промышленном районном судеПриговор парню огласили в Промышленном районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В Промышленном районном суде недавно вынесли приговор 21-летнему местному жителю. Парня обвиняли в нескольких эпизодах грабежей и краж.

- Задержали злоумышленника осенью по подозрению в совершении имущественных преступлений на территории Промышленного района. В ходе дознания была установлена его причастность к четырем противоправным деяниям, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Каждый раз от действий преступника страдала его мать. Он похищал у нее бытовую технику и верхнюю одежду. Добычу злоумышленник сдавал в комиссионные магазины, а вырученные деньги тратил на себя.

14 сентября в ходе очередного выяснения отношений из-за совершенных проступков молодой человек вырвал из рук 41-летней матери норковую шубу, которую до этого уже пытался тайно унести из дома, и убежал. Женщина обратилась за помощью к участковому уполномоченному полиции. Тот отработал места возможного нахождения разыскиваемого и задержал его.

Подозреваемый во всем признался. Шубу он успел продать. Дело направили в суд, где фигуранта приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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