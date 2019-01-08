В Самаре мужчина пришел в гости и ударил хозяина квартиры ножом

8 Янв. 2019 2019-01-08T08:38:14+03:00

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В Самаре полицейские смогли быстро задержать преступника, который ударил ножом хозяина одной из квартир на ул. Демократической. К сотрудникам правоохранительных органов обратился сам пострадавший. Полицейские приехали вместе с медиками, убедились, что потерпевшему помогают и начали разыскивать преступника.

- Разыскиваемого мужчину обнаружили недалеко от места происшествия и задержали. Он признал свою вину, раскаялся и готов сотрудничать со следствием, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Оказалсь, что мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков. В этот раз он не сдержался в ходе спора с хозяином квартиры, к которому пришел в гости. В какой-то момент слова оппонента так разозлили его, что он схватил нож и несколько раз ударил знакомого в спину. Теперь ему грозит суд и уголовное наказание.