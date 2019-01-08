Рустам Мурадов, командовавший 2-ой гвардейской армией, будет служить в ЮВО

8 Янв. 2019 2019-01-08T14:45:28+03:00

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Герой РФ, генерал-майор Рустам Мурадов, который с декабря 2017 года возглавлял командование 2-ой гвардейской армией, дислоцирующейся в Самарской области, получил новое назначение. Теперь он будет служить в Южном военном округе на должности заместителя командующего. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Этот год пролетел очень быстро, а сделано было очень много. Губернатор и его команда, нам военным, помогали везде и во всем. Вопросы взаимодействия здесь решаются на высшем уровне. Я полюбил этот город, полюбил самарскую землю, - поделился Рустам Мурадов на встрече с главой региона.

Отметим, что вместо Рустама Мурадова командующим 2-ой армией назначили генерал-майора Андрея Колотовкина. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что плодотворная совместная работа властей региона и военных продолжится и с новым руководителем. Тем более, что область готовится принять масштабные учения.