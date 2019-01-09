До «Самара Арены» запустят льготные трамваи № 6 и 17
Они будут курсировать только в дни матчей на стадионе
Один из новых маршрутов будет повторять маршрут трамвая № 14Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре в скором времени появятся два новых трамвайных маршрута: № 6 и № 17. Они будут курсировать до стадиона «Самара Арена».
Как сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении Самары, эти трамваи будут льготной альтернативой шаттлам S5 и S5k. Они будут ходить только в дни матчей на стадионе. Маршрут № 6 будет повторять маршрут трамвая № 14, который курсирует от Барбошиной поляны до «Самара Арены», а маршрут № 17 будет ходить так же, как и шаттл S5 — от улицы Тухачевского до «Самара Арены».