2019-01-09T10:18:58+03:00
Общество

В Тольятти пьяная автоледи устроила гонки с сотрудниками ДПС

Девушка решила покататься ранним утром 1 января и «нарвалась» на полицейских
Анастасия ФИЛАТОВА
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Девушке грозит штраф и лишение водительских правДевушке грозит штраф и лишение водительских прав
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Новогодние праздники прошли насыщенно не только для простых жителей, но и для сотрудников ГИБДД. Нашлось немало тех, кто, изрядно выпив, решил отправится навстречу приключениям на своих автомобилях.

Один из таких случаев произошел ранним утром 1 января в Автозаводском районе Тольятти. Примерно в 7:40 активисты «Ночного патруля» заметили, что по Лесопарковому шоссе едет автомобиль Ford Fusion, водитель которого явно находится в неадекватном состоянии. Общественники сообщили об этом сотрудникам ДПС. Когда полицейские прибыли на место, они попытались остановить иномарку, однако водитель проигнорировал это требование и попытался скрыться. После непродолжительной погони, которая завершилась в районе дома № 61 на Лесопарковом шоссе, нарушителя задержали.

Водителем «Форда» оказалась 25-летняя девушка, у которой имелись явные признаки алкогольного опьянения. Анализ паров выдыхаемого воздуха показал, что девушка действительно была пьяна. Как сообщили в ГИБДД Тольятти, в отношении тольяттинки было возбуждено административное дело по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Машину автоледи отправили на штрафстоянку. Девушке грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

В Тольятти полицейские задержали пьяную автоледи .Видео: ГИБДД Тольятти

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