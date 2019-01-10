Уже 21 год: самарцев зовут отметить день рождения медведя Умки

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:56:16+03:00

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В следующую пятницу, 18 января, будет отмечать свой день рождения самый крупный хищник Самарского зоопарка — бурый медведь Умка. В этом году всеобщему любимцу публики исполняется 21 год. Жителей Самары приглашают в 13:00 в зоопарк отпраздновать это событие.

Гостей мероприятия ждут веселые игры, конкурсы и викторины. Дети смогут поучаствовать в конкурсе «Следопыт», викторине «Медведи и я», а также подвижной игре «Накорми меня». Также в день рождения Умки в зоопарке пройдет театрализованное представление. Всем гостям подарят памятные сувениры от зоопарка. А вот именинника ждет праздничный торт.