2019-01-10T16:22:52+03:00
Общество

Компания «АКОМ» поддержит природоохранные проекты «Самарской Луки»

Так компания откликнулась на призыв главы региона Дмитрия Азарова по развитию региональных брендов в рамках стратегии развития Самарской области.
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Подписание соглашения стало для «Самарской Луки» замечательным подарком.Подписание соглашения стало для «Самарской Луки» замечательным подарком.
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В 2019 году «АКОМ» начинает беспрецедентную акцию по поддержке уникальной местной природы. Соответствующее соглашение было подписано 10 января на аккумуляторном заводе «АКОМ» в Жигулевске Президентом ГК «АКОМ» Н.М.Игнатьевым и директором Национального парка «Самарская Лука» А.Е.Губернаторовым.

В декабре 2018 с конвейера «АКОМ» сошла 20-миллионная аккумуляторная батарея. Именно с этой юбилейной АКБ начато производство высокотехнологичной продукции под новым брендом – «Жигулевский аккумулятор». Таким образом, компания откликнулась на призыв главы региона Дмитрия Азарова по развитию региональных брендов в рамках стратегии развития Самарской области. Благодаря популяризации региональных брендов, малые города, такие как Жигулевск, обретают конкурентные преимущества, инвестиционную привлекательность.

Являясь неизменным лидером на рынке СНГ по объемам производства аккумуляторов, крупнейшим поставщиком на конвейеры мировых автопроизводителей в России, обеспечивая свыше 70% экспорта в отрасли, «АКОМ» имеет все шансы широко популяризировать данный бренд, способствуя таким образом развитию города. Но заботясь об экономическом росте, компания с самого начала своего существования также заботится об экологическом благополучии родного края. С каждого реализованного «Жигулевского аккумулятора» «АКОМ» будет направлять отчисления Нацпарку «Самарская Лука» на поддержку природоохранных проектов. Подписание этого соглашения в преддверии Дня особо охраняемых природных территорий, который отмечается 11 января, и 35-летия парка, которое будет отмечаться в 2019 году, стало для «Самарской Луки» замечательным подарком.

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