ФАС не нашла нарушений в повышении цен на бензин в Самарской области

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:47:05+03:00

По данным ведомства, ни одна из АЗС региона не превысила показатель в 1,7%

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Федеральная антимонопольная служба провела проверку после жалоб самарских автомобилистов на рост цен на бензин. Никаких нарушений сотрудники ведомства не нашли.

Как отмечают в пресс-службе самарского УФАС, сетевые автозаправочные станции с учетом увеличения ставки НДС с 1 января 2019 года не должны повышать цены на топливо более, чем на 1,7%. Проверка показала, что АЗС этот показатель не превысили. Так, «Самаранефтепродукт» повысило цены на бензин на 1,5-1,7%, «Лукойл-Уралнефтепродукт» - на 1,7%, «Татнефть-АЗС-Центр» - на 1,6%. А вот цены на заправках сети «Роза Мира» остались неизменными и сохранились на уровне декабря 2018 года: литр бензина АИ-92 там стоит 39,90 рублей, АИ-95 — 42,90 рублей, а литр дизельного топлива — 47 рублей.

По данным ведомства, сейчас цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в Приволжском Федеральном округе ниже, чем в 6 других федеральных округах, а цены на дизельное топливо — ниже, чем в 5 федеральных округах. Что касается цен на бензин и дизельное топливо в Самарской области, то они находятся в середине ценового рейтинга среди других субъектов ПФО.

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