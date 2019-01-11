2019-01-11T11:37:06+03:00
Общество

В первую неделю 2019 года гриппом и ОРВИ заболели 6,8 тысяч самарцев

Ситуация в регионе находится на неэпидемическом уровне
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас в регионе циркулируют свиной и гонконгский грипп, но эпидемии нетСейчас в регионе циркулируют свиной и гонконгский грипп, но эпидемии нетФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сотрудники регионального Роспотребнадзора продолжают регистрировать в Самарской области случаи заболевания гриппом и ОРВИ. По данным ведомства, в первую неделю 2019 года болезнь «подкосила» 6881 человек, в том числе 4161 жителей Самары.

В настоящее время в Самарской области циркулируют вирусы свиного и гонконгского гриппа, гриппа В, парагриппа рино- и аденовирусы. В целом же ситуация в регионе находится на неэпидемическом уровне. Прививки от гриппа сделали уже более 1,5 млн жителей губернии: 430887 детей и 1121920 взрослых, в том числе 8938 беременных.

Сотрудники Роспотребнадзора во избежание заражения ОРВИ и гриппом советуют самарцам как можно меньше находиться в местах массового скопления людей и общественном транспорте, избегать контактов с людьми, которые имеют признаки заболеваемости, регулярно проветривать помещения, есть продукты с витамином С, а также блюда с добавлением чеснока и лука.

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