«Учитель должен чувствовать себя защищенным»: Азаров взял на контроль ситуацию с избиением педагога в Сызрани

СЕГОДНЯ 08:36 2019-01-14T10:13:02+03:00

Губернатор пообещал следить за ситуацией, пока не будут выяснены все подробности и наказаны виновные

Девушка хотела разнять драку учеников, но сама получила удар и попала в больницу

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с дракой школьников в Сызрани, в которой пострадала учительница физкультуры.

- Лично переговорил по телефону с педагогом школы Сызрани. Разнимая драку двух школьников, учитель получила, по ее словам, случайный удар в лицо. Педагог сообщила, что чувствует себя нормально, необходимая медицинская помощь оказывается. Пожелал скорейшего выздоровления. Также поблагодарил учителя (это молодая женщина) за смелость. Она своими действиями защитила детей от серьезных травм, - рассказал глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, он взял данную ситуацию на контроль. Он будет следить за ходом разбирательств, пока не будут выяснены все обстоятельства происшествия и наказаны виновные.

- Каждый учитель должен чувствовать себя защищенным. Министерству образования Самарской области необходимо приложить для этого дополнительные усилия, - добавил губернатор.

Напомним, все случилось 10 января. Учительница физкультуры, разнимая драку двух школьников, получила от одного из них удар. После этого ее госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга и гематомами. Сейчас по данному факту в ГУ МВД по Самарской области проводится проверка. Также ситуация находится на контроле регионального министерства образования и науки.

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