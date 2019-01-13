Пострадала из-за любви к детям: в Самарской области школьник ударил учительницу

В Сызрани ученик избил учительницу физкультуры за то, что она попыталась разнять драку. Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами.

10 января в одной из местных школ подрались ученики 8-го и 9-го класса. Учительница физкультуры Оксана Лебедева, которая и вела урок у девятиклассников, кинулась разнимать детей.

- В потасовке дерущиеся школьники переместились в коридор около спортзала. Учительница побежала за ними. Когда она закрыла собой школьника-жертву, он попытался ударить девятиклассника в ухо и задел физручку, - рассказали samara.kp.ru очевидцы произошедшего.

После этого учительница упала и потеряла сознание. Школьники в это время продолжали драться. Женщину и школьника, которого она и защищала, госпитализировали в травматологическое отделение Центральной городской больницы Сызрани. У них обоих сотрясение мозга и гематомы.

- Оксана Владимировна – хороший учитель, мы любим ее очень. Она второй год у нас работает. Никто бы не стал ее специально бить. Про то, что ее пинали ногами, вообще бред какой-то. Она попыталась закрыть собой ученика, и он же в итоге ее и ударил случайно, - уверены ученики школы.

Мальчик, который ударил Оксану Лебедеву, занимается хоккеем на траве, видимо, поэтому случайный удар оказался роковым.

Заместитель директора по УВР Елена Зорина комментировать ситуацию отказывается.

В ГУ МВД России по Самарской области информацию о нападении школьника на учительницу подтвердили.

- Ранее в СМИ появлялась информация, что сотрудницу школы избили несколько учеников, однако это неправда. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в правоохранительных органах.