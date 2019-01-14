Первый зампрокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост
Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост. С понедельника, 14 января, он больше не работает в надзорном ведомстве. Как сообщил на своей странице в Твиттере депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн, Алмаза Хусаинова уволили после проверки.
- Алмаз Хусаинов написал рапорт на увольнение после выезда бригады проверяющих, направленной генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой по моему обращению, - рассказал Александр Хинштейн.
А вот в прокуратуре Самарской области сообщили немного другую информацию по поводу отставки Алмаза Хусаинова. По словам представителей надзорного ведомства, он покинул свой пост в связи с выходом на пенсию.
Напомним, что Алмаз Хусаинов работал в прокуратуре Самарской области с 2012 года. А до этого он трудился на должности первого заместителя прокурора Мурманской области.