2019-01-14T11:30:38+03:00
Общество

Первый зампрокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост

Инспекцию в Самару направлял генпрокурор РФ Юрий Чайка
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Алмаз Хусаинов работал в самарской прокуратуре с 2012 годаАлмаз Хусаинов работал в самарской прокуратуре с 2012 года
Изменить размер текста:

Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост. С понедельника, 14 января, он больше не работает в надзорном ведомстве. Как сообщил на своей странице в Твиттере депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн, Алмаза Хусаинова уволили после проверки.

- Алмаз Хусаинов написал рапорт на увольнение после выезда бригады проверяющих, направленной генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой по моему обращению, - рассказал Александр Хинштейн.

А вот в прокуратуре Самарской области сообщили немного другую информацию по поводу отставки Алмаза Хусаинова. По словам представителей надзорного ведомства, он покинул свой пост в связи с выходом на пенсию.

Напомним, что Алмаз Хусаинов работал в прокуратуре Самарской области с 2012 года. А до этого он трудился на должности первого заместителя прокурора Мурманской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Самары смогут пожаловаться на кондукторов, которые не принимают банковские карты
Жительница Самары из-за ревности зарезала супруга
Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков поднялся на 82 место в общем зачете «Дакара»
ФАС нашла нарушения антимонопольного законодательства в действиях самарских газовиков
«Крылья Советов» не будут выплачивать Йоану Молло компенсацию за расторжение контракта
Аттракцион не работает: новое колесо обозрения в парке Гагарина закрыли на диагностику
Бродила несколько дней по Кинелю: полицейские нашли пропавшую дезориентированную пенсионерку
В Самаре трое парней украли мягкие игрушки и букет роз и подарили своим девушкам
Перед вторым кругом РПЛ «Крылья Советов» могут покинуть еще несколько футболистов
Следователи начали проверку после гибели 6-летней девочки на пожаре в Самарской области
Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open
Самарец завоевал «золото» на этапе Кубка мира по фехтованию на шпаге
В Самаре на 6 лет в колонию отправили альфонса, который исчез с деньгами невесты за неделю до свадьбы
В Куйбышевском районе Самары 33 пожарных тушили горящий частный дом
«Крылья Советов» улетели на первый сбор без Молло, Чочиева, Ланина, Башкирова, Тихонова и Надсона
Житель Тольятти может сесть на 5 лет за переделку охотничьего ружья
В Самаре на Гагарина упавшая с крыши глыба снега раздавила иномарку
Самарское «Динамо» проиграло два матча «Норильскому никелю» в чемпионате России по мини-футболу
В Самарской области грузовик врезался в "семерку", за рулем которой находилась 19-летняя автоледи
«Я чувствую, что еще могу помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с самарским клубом
В массовом ДТП на Южном шоссе пострадали два человека
В Самарской области при пожаре в частном доме погиб 6-летний ребенок
«Учитель должен чувствовать себя защищенным»: Азаров взял на контроль ситуацию с избиением педагога в Сызрани
В Самаре на Стара-Загоре дерево рухнуло на припаркованные машины
В Самаре 17-летний подросток до полусмерти избил соседа
Стоимость ремонта площади Куйбышева завысили минимум на 6 миллионов рублей
Голые и несмешные: в Сызрани ночью бегала полуголая женщина с ножом