В Самаре трое парней украли мягкие игрушки и букет роз и подарили своим девушкам

СЕГОДНЯ 12:17 2019-01-14T13:05:28+03:00

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В Самаре полицейские раскрыли дерзкое нападение на цветочный магазин. Разбойники вынесли оттуда две большие мягкие игрушки и букет роз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, примерно в 19:40 в торговую точку зашли трое молодых людей. Сначала они долго осматривали товар, а затем один из парней напал на флориста, ударил ее и затолкал в соседнее с торговым залом помещение. Женщина пыталась выбраться, но злоумышленник держал дверь до тех пор, пока его сообщники не провернули свое «черное дело». Завладев игрушками и цветами, молодые люди убежали из павильона. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.

Двоих подозреваемых полицейские задержали в течение нескольких часов после преступления, а на поиски третьего ушли несколько дней. Злоумышленниками оказались 22-летний молодой человек, который уже привлекался к ответственности за разбойное нападение и грабеж, 18-летний парень, который тоже был судим за аналогичное преступление, и 21-летний молодой человек. Последний судим не был. Молодые люди рассказали правоохранителям, что похищенные игрушки и цветы они подарили своим девушкам.

В отношении парней было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время расследование продолжается.