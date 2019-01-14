2019-01-14T13:05:28+03:00
Происшествия

В Самаре трое парней украли мягкие игрушки и букет роз и подарили своим девушкам

Парни напали на флориста, заперли женщину и похитили товар на 6 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Парни хотели порадовать своих девушек подарками из цветочного магазина, но попали под уголовное делоПарни хотели порадовать своих девушек подарками из цветочного магазина, но попали под уголовное дело
Изменить размер текста:

В Самаре полицейские раскрыли дерзкое нападение на цветочный магазин. Разбойники вынесли оттуда две большие мягкие игрушки и букет роз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, примерно в 19:40 в торговую точку зашли трое молодых людей. Сначала они долго осматривали товар, а затем один из парней напал на флориста, ударил ее и затолкал в соседнее с торговым залом помещение. Женщина пыталась выбраться, но злоумышленник держал дверь до тех пор, пока его сообщники не провернули свое «черное дело». Завладев игрушками и цветами, молодые люди убежали из павильона. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.

Двоих подозреваемых полицейские задержали в течение нескольких часов после преступления, а на поиски третьего ушли несколько дней. Злоумышленниками оказались 22-летний молодой человек, который уже привлекался к ответственности за разбойное нападение и грабеж, 18-летний парень, который тоже был судим за аналогичное преступление, и 21-летний молодой человек. Последний судим не был. Молодые люди рассказали правоохранителям, что похищенные игрушки и цветы они подарили своим девушкам.

В отношении парней было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время расследование продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Самары смогут пожаловаться на кондукторов, которые не принимают банковские карты
Жительница Самары из-за ревности зарезала супруга
Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков поднялся на 82 место в общем зачете «Дакара»
ФАС нашла нарушения антимонопольного законодательства в действиях самарских газовиков
«Крылья Советов» не будут выплачивать Йоану Молло компенсацию за расторжение контракта
Аттракцион не работает: новое колесо обозрения в парке Гагарина закрыли на диагностику
Бродила несколько дней по Кинелю: полицейские нашли пропавшую дезориентированную пенсионерку
Перед вторым кругом РПЛ «Крылья Советов» могут покинуть еще несколько футболистов
Следователи начали проверку после гибели 6-летней девочки на пожаре в Самарской области
Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open
Первый зампрокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост
Самарец завоевал «золото» на этапе Кубка мира по фехтованию на шпаге
В Самаре на 6 лет в колонию отправили альфонса, который исчез с деньгами невесты за неделю до свадьбы
В Куйбышевском районе Самары 33 пожарных тушили горящий частный дом
«Крылья Советов» улетели на первый сбор без Молло, Чочиева, Ланина, Башкирова, Тихонова и Надсона
Житель Тольятти может сесть на 5 лет за переделку охотничьего ружья
В Самаре на Гагарина упавшая с крыши глыба снега раздавила иномарку
Самарское «Динамо» проиграло два матча «Норильскому никелю» в чемпионате России по мини-футболу
В Самарской области грузовик врезался в "семерку", за рулем которой находилась 19-летняя автоледи
«Я чувствую, что еще могу помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с самарским клубом
В массовом ДТП на Южном шоссе пострадали два человека
В Самарской области при пожаре в частном доме погиб 6-летний ребенок
«Учитель должен чувствовать себя защищенным»: Азаров взял на контроль ситуацию с избиением педагога в Сызрани
В Самаре на Стара-Загоре дерево рухнуло на припаркованные машины
В Самаре 17-летний подросток до полусмерти избил соседа
Стоимость ремонта площади Куйбышева завысили минимум на 6 миллионов рублей
Голые и несмешные: в Сызрани ночью бегала полуголая женщина с ножом