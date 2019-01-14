Загрязнения пока не выявили: в Волгаре после жалоб жителей проверяют качество воздуха

СЕГОДНЯ 15:33 2019-01-14T15:33:08+03:00

Проверка воздуха в Волгаре будет проводиться в вечернее и ночное время Фото: Майя БРОД

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после неоднократных жалоб жителей поручил организовать проверку качества воздуха в микрорайоне Волгарь. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в январе там запустили специальные маршрутные наблюдения, которые проводит лаборатория ГБУ «Природоохранный центр».

Одна из проверок прошла в понедельник, 14 января, в 00:00 на улице Осетинской. Там специалисты отобрали пробы при южном направлении ветра и исследовали их. Анализ показал, что взятые пробы атмосферного воздуха не превышают предельно-допустимые концентрации, которые характерны для выбросов промышленных и коммунальных предприятий, а также очистных сооружений канализации.

Качество воздуха на тот момент соответствовало гигиеническим нормативам. Проверки качества воздуха продолжатся. Их будут проводить по вечерам и ночами. В случае обнаружения фактов загрязнения воздуха вся информация об этом будет направлена в соответствующие органы надзора.