2019-01-14T15:33:08+03:00
Общество

Загрязнения пока не выявили: в Волгаре после жалоб жителей проверяют качество воздуха

В микрорайоне с января организованы маршрутные наблюдения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проверка воздуха в Волгаре будет проводиться в вечернее и ночное времяПроверка воздуха в Волгаре будет проводиться в вечернее и ночное времяФото: Майя БРОД
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после неоднократных жалоб жителей поручил организовать проверку качества воздуха в микрорайоне Волгарь. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в январе там запустили специальные маршрутные наблюдения, которые проводит лаборатория ГБУ «Природоохранный центр».

Одна из проверок прошла в понедельник, 14 января, в 00:00 на улице Осетинской. Там специалисты отобрали пробы при южном направлении ветра и исследовали их. Анализ показал, что взятые пробы атмосферного воздуха не превышают предельно-допустимые концентрации, которые характерны для выбросов промышленных и коммунальных предприятий, а также очистных сооружений канализации.

Качество воздуха на тот момент соответствовало гигиеническим нормативам. Проверки качества воздуха продолжатся. Их будут проводить по вечерам и ночами. В случае обнаружения фактов загрязнения воздуха вся информация об этом будет направлена в соответствующие органы надзора.

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