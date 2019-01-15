2019-01-15T11:29:08+03:00
Происшествия

В Тольятти накрыли подпольную лабораторию с 9 кг наркотиков

По версии правоохранителей, запрещенные вещества планировали сбыть
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Самарские полицейские пресекли попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере. По подозрению в совершении данного преступления правоохранители задержали 35-летнего мужчину. Операция по его поимке проводилась в Тольятти сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром».

Наркотики стражи порядка нашли в нежилом помещении в одном из районов Тольятти, которое было переоборудовано под лабораторию. Общая их масса составила более 9 кг. Как полагают полицейские, мужчина планировал сбыть запрещенные вещества.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере». Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время он находится под арестом.

В Тольятти полицейские со спецназом накрыли подпольную нарколабораторию.

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