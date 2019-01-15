2019-01-15T17:49:20+03:00
Наука

Самарский космонавт Олег Кононенко установил на МКС «умную полку»

Принцип ее работы похож на тот, что используетсяь при бесконтактных платежах в самарском общественном транспорте
Кирилл КАРИМОВ
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Устройство спроектировано россискими ученымиУстройство спроектировано россискими ученымиФото: пресс-служба Роскосмоса
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Во вторник, 15 января, на борту Международной космической станции космонавт Олег Кононенко смонтировал «умную полку». Она спроектирована специалистами РКК «Энергия» и должна облегчить работу экипажа. Об этом сообщают представители госкорпорации «Роскосмос».

- Она напоминает шкаф с небольшими створками, за которыми хранятся 240 пластмассовых карточек размером с ладонь с RFID-метками, - отмечается в сообщении. - На каждой карточке закрепляются определенные лекарства, а также градусники, лейкопластыри и прочие мелкие предметы.

RFID-метки работают по тому же принципу, что и бесконтактная банковская карта или смартфон с NFC-модулем. Члены экипажа, например, набирая на набирая на экране планшета название лекарства, космонавт сразу увидит, где оно расположено и дополнительную информацию.

Усовершенствование поможет упростить работу с многочисленным грузом, который прибывает на МКС.

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