2019-01-16T00:18:30+03:00
Общество

"Как только никого не убило!" : в Самаре снежная лавина сошла с крыши прямо на дорогу

Волной снега засыпало машины, а крышу убирали только накануне
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Людей снежная лавина шокировалаЛюдей снежная лавина шокировала
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Обильные снегопады не прошли для Самары бесследно. Поздним вечером 16 января на проезжающие по улице Куйбышева автомобили сошла снежная лавина. Водители испугались: на какое-то время они перестали видеть, что происходит вокруг. Хорошо, что обошлось без жертв.

-Действительно, произошёл сход снега с дома по улице Куйбышева, 113. Обслуживает здание МП Жилсервис. По предварительным данным, здесь снег чистили накануне, 15 января, - рассказал приехавший на место глава администрации Самарского района Роман Радюков.

В администрации обещали привлечь к расчистке больше бригад. А в мобильной приемной губернатора потребовали как можно скорее расчистить все скатные крыши.

В самой управляющей компании объяснили, что опасный участок был огорожен предупредительной лентой. Правда, как это могло помочь машинам, не объяснили. Горожане же в шоке: такая глыба снега легко могла приземлиться на крышу машины и раздавать её. А ещё могли пострадать прохожие, хорошо был поздний час. Напомним, что в Самаре уже несколько дней идёт снег, все службы благоустройства по данным властей работают в авральном режиме. Но справится со стихией видимо не успевают.

С Крыши дома на ул. Куйбышева сошла снежная лавина . #опасныйснег #опасныйлед ул. Куйбышева #Самара сегодня @SamMobilePriem @D_Azaroff @E_Lapushkina @63ru https://t.co/ZFEpVRXmhT

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