2019-01-16T15:14:56+03:00
Общество

"В школах нужна психологическая служба": спикер гордумы Алексей Дегтев поделился мнением о драке в школе в Сызрани

Глава городской Думы Самары сказал, что учительница - молодец, но школе необходимы специалисты-психологи в штате
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Алексей Дегтев рассказал, что думает о происшествии в СызраниАлексей Дегтев рассказал, что думает о происшествии в Сызрани
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Спикер городской Думы г.о. Самара Алексей Дегтев, который на протяжении 28 лет работал директором в школе №58, поделился мнением о драке в школое в Сызрани. Напомним, что там в конфликт между восьмиклассником и девятиклассником вмешалась учительница физкультуры. Она хотела разнять драчунов, но один из парней ударил ее. Как утверждают и учительница и сотрудники школы - непреднамеренно.

Как учитель в современной школе защищен от агрессии учеников

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- Такие ситуации - они не на уроках рождаются, не по учебникам ребята такому учатся. Насилие, жестокость - э того всего слишком много в интернете, наэкранах. Нужно больше учить доброму, важным вещам. Я вот недавно ходил смотреть фильм Т-34, мне очень понравилось, я задумался в процессе, как было бы отлично найти денег и показать его во всех школах. Учительница, конечно, молодец, но все это еще раз подтверждает, что в школах необходимо восстановить психологическую службу. Не всегда на это хватает средств, но специалисты в штате нужны. Они могли бы снивелировать ситуацию, вовремя подметить конфликт, - отметил Алексей Дегтев.

Напомним, что после этого конфликта в самарских школах намерены проверить безопасность. Сама же учительница попросила прекратить разбирательства по факту обращения в ольницу и отметила, что не считает никого виноватым.

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