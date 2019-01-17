На трассе в Нефтегорском районе восстановили движение транспорта

СЕГОДНЯ 08:14 2019-01-17T08:18:01+03:00

Сейчас затруднений в движении транспорта на трассе нет Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В четверг, 17 января, с 8:00 в Самарской области сняли установленный вчера запрет на проезд по федеральной трассе «подъезд к Оренбургу», сообщает самарская Госавтоинспекция. Напомним, ограничение на движение транспорта вводилось с 97 по 129 км дороги в Нефтегорском и Алексеевском районах из-за плохих погодных условий.

- Ночью на трассе работали 22 спецмашины. Они расчищали дорогу и обрабатывали ее противогололедными материалами. Только за последние 12 часов их было использовано более 100 тонн. В настоящее время движение транспорта идет без затруднений, - отметили в ФКУ "Поволжуправтодор".

Вместе с тем автомобилистам все равно рекомендуют быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД. ГИБДД призывает водителей не превышать скорость, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами.