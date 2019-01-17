2019-01-17T11:10:50+03:00
Общество

В Самаре жителям 10 микрорайона полностью вернут отопление после 17:00

Сейчас на месте повреждения трубы проводятся сварочные работы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жителям более двух десятков домов ограничили подачу теплаЖителям более двух десятков домов ограничили подачу теплаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Специалисты Предприятия тепловых сетей продолжают устранять поврежедние на трубопроводе диуметром 500 мм в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загора в Промышленом районе Самары. На время работ жителям 10 микрорайона ограничили подачу тепла. Об этом сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

По данным теплоэнергетиков, ограничения затронули жильцов домов № 122 и 124 по улице Ново-Вокзальной, №№ 64 - 92 по улице Стара-Загора, №№ 53 - 67 по улице Фадеева, в том числе два учебных заведения и один детский сад. Предполагается, что специалисты ПТС до 15:00 проведут все сварочные работы, а с 15:00 до 17:00 начнут заполнять системы отопления. Восстановить подачу тепла планируется с 17:00 до 17:30.

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