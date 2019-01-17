2019-01-17T11:57:15+03:00
Общество

В Самаре из-за ремонта водовода спилят две голубые ели на Молодогвардейской

Деревья много лет назад посадили местные жители, но теперь они мешают проведению работ
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Коммунальщикам придется убрать ели возле дома № 215 на МолодогвардейскойКоммунальщикам придется убрать ели возле дома № 215 на МолодогвардейскойФото: Google. Карты.
Изменить размер текста:

Самара в ближайшее время лишится двух больших елей на улице Молодогвардейской. Деревья придется спилить для устранения повреждения на водоводе в районе дома № 215.

- На водоводе диаметром 900 мм, который снабжает питьевой водой жителей центральных районов Самары, произошел технологический сбой. Много лет назад на этом месте горожане без согласования посадили голубые ели, сейчас две из них придется выкорчевать. Пересадить их нельзя из-за особенностей корневой системы, - сообщает пресс-служба РКС-Самара.

Как отмечают представители компании, районная администрация согласовала уборку деревьев. Что касается работ на водоводе, то их обещают провести без отключения воды. Также коммунальщики планируют обойтись без перекрытия проезда по улице Молодогвардейской.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двоих жителей Самарской области осудили за экстремистские посты в соцсети
В Самаре метро от Фрунзенского моста до вокзала будет надземным
В мэрии Самары прокомментировали информацию о банкротстве городского ТТУ
В Самаре на Алма-Атинской трое мужчин насмерть отравились угарным газом
В Новокуйбышевск направили кризисную бригаду психологов для помощи педагогам и одногруппникам подростков, которые пытались свести счеты с жизнью
В Самарской области спасали двоих рыбаков, которые попали в наледь на мотособаке
Региональный минобрнауки подключился к разбирательству конфликта завуча и ученицы школы в Тольятти
Бывший пиарщик тольяттинского АВТОВАЗа стал заместителем полпреда в ПФО
«Крылья Советов» продолжают продавать абонементы на оставшиеся домашние матчи сезона
Жительница Тольятти организовала подпольный игорный клуб
Самарский нокаутер Марк Волков сразится с Олегом Петеримовым в со-главном бою «Битвы на Волге 9»
В Самаре жителям 10 микрорайона полностью вернут отопление после 17:00
Ударил головой в живот: в Самаре пьяный бугай напал на 82-летнего врача «скорой помощи»
Вцепилась в стул и обматерила приставов: в Самарской области алиментщицу наказали за нежелание идти в суд
Водителя Infiniti, который сбил на остановке в Самаре девушку, на год лишили прав
Повар из Колумбии набил на спине карту России с гербом Самарской области после ЧМ-2018
Следователи проводят проверку по факту избиения завучем тольятинской школы ученицы
Работникам тольяттинского завода, которые объявили забастовку, обещают погасить долги по зарплате за 2 месяца