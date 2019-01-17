В Самаре из-за ремонта водовода спилят две голубые ели на Молодогвардейской

СЕГОДНЯ 11:51 2019-01-17T11:57:15+03:00

Деревья много лет назад посадили местные жители, но теперь они мешают проведению работ

Изменить размер текста: A A

Самара в ближайшее время лишится двух больших елей на улице Молодогвардейской. Деревья придется спилить для устранения повреждения на водоводе в районе дома № 215.

- На водоводе диаметром 900 мм, который снабжает питьевой водой жителей центральных районов Самары, произошел технологический сбой. Много лет назад на этом месте горожане без согласования посадили голубые ели, сейчас две из них придется выкорчевать. Пересадить их нельзя из-за особенностей корневой системы, - сообщает пресс-служба РКС-Самара.

Как отмечают представители компании, районная администрация согласовала уборку деревьев. Что касается работ на водоводе, то их обещают провести без отключения воды. Также коммунальщики планируют обойтись без перекрытия проезда по улице Молодогвардейской.