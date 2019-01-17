2019-01-17T14:35:41+03:00
Общество

В Самаре завершили ремонт теплотрассы на улице Стара-Загора

Жителям 10 микрорайона в скором времени вернут отопление
Анастасия ФИЛАТОВА
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Аварийная бригада завершила работы на месте провалаАварийная бригада завершила работы на месте провалаФото: предоставлено очевидцем
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Специалисты Предприятия тепловых сетей устранили повреждение теплосети на улице Стара-Загора в Самаре, которое было выявлено ранним утром в четверг, 17 января. Напомним, что из-за произошедшего на проезжей части в районе пересечения с улицей Ново-Вокзальной образовался провал, а в близлежащих домах ограничили подачу тепла.

По данным предприятия, ремонтные работы на месте повреждения были завершены в 13:30. Сейчас ведется заполнение магистрали теплоносителем. В скором времени подача тепла в дома жителей 10 микрорайона будет полностью восстановлена. Отметим, что завершить ремонт трубопровода и вернуть горожанам отопление теплоэнергетики планировали к пяти часам вечера, однако они справились намного раньше.

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