В Самаре завершили ремонт теплотрассы на улице Стара-Загора

СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-17T14:35:41+03:00

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Специалисты Предприятия тепловых сетей устранили повреждение теплосети на улице Стара-Загора в Самаре, которое было выявлено ранним утром в четверг, 17 января. Напомним, что из-за произошедшего на проезжей части в районе пересечения с улицей Ново-Вокзальной образовался провал, а в близлежащих домах ограничили подачу тепла.

По данным предприятия, ремонтные работы на месте повреждения были завершены в 13:30. Сейчас ведется заполнение магистрали теплоносителем. В скором времени подача тепла в дома жителей 10 микрорайона будет полностью восстановлена. Отметим, что завершить ремонт трубопровода и вернуть горожанам отопление теплоэнергетики планировали к пяти часам вечера, однако они справились намного раньше.