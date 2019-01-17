«Хищения не было »: в Счетной палате прокомментировали найденные у «Центра спортподготовки» нарушения на 306,6 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:13 2019-01-17T15:42:14+03:00

По словам специалистов, в документе речь шла о неправомерном и неэффективном расходовании средств Фото: Архив "КП"

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Появившиеся в СМИ новости о том, что в "Центре спортивной подготовки" нашли нарушения на 306,6 млн рублей, прокомментировали КП-Самара в Счетной палате региона. По словам специалистов, в документе речь шла о неправомерном и неэффективном расходовании средств. При этом не было информации про нецелевое расходование бюджетных средств или их хищение - то есть трат на непредусмотренные статьи расходов или присвоение денег с корыстной целью.

По словам сотрудников палаты, журналисты неверно трактовали информацию. Нецелевые и неправомерные, неэффективные расходы - это совершенно не одно и тоже. Некоторые СМИ сделали вывод, что ЦСП после проверки обвинили в трате 67 млн. рублей на якобы «несуществующих тренеров», сотрудников, которые фактически там не работали. Такие утверждения абсолютно ошибочны, объяснили журналистам КП-Самара в Счетной палате. По данным СП, все расходы «Центра спортподготовки» соответствовали бюджетной росписи, сметам и другим документа, которые являются основанием для получения денег из казны.

осле публикации информации Счетной палаты Самарской области по итогам проверки ЦСП свою позицию обозначали в областном минспорте. В ведомстве заявили, что признают факт наличия ряда недостатков и нарушений в деятельности учреждения, но в тоже время с отдельными выводами и формулировками аудиторов они не согласны.

- Претензии СП в части необоснованности расходования бюджетных средств, указанные в акте, министерством не приняты, так как в се расходы ЦСП осуществлялись в соответствии с нормами действующего законодательства, - утверждают в спортивном ведомстве.

В минспорте также сообщили, что Счетная палата дала рекомендации по финансово-хозяйственной деятельности ЦСП, которые были внимательно изучены, учтены в дальнейшей работе, а некоторые из них уже реализованы.

Вчера же по инициативе зампреда правительства Самарской области Александра Фетисова состоялась встреча областных чиновников с главой Счетной палаты. Об этом сообщил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

- Выводы, по которым у нас с аудиторами разные позиции, обсудили еще раз. В любом случае, такие проверки позволяют увидеть нам недочеты в работе учреждений, дают возможность улучшить их работу. По исправлению ряда недочетов «Центр спортивной подготовки» уже работает, - сказал он после встречи .

В Счетной палате в свою очередь заметили, что такие проверки – нормальный рабочий процесс.

- И наша задача, и задача правительства Самарской области – повышение эффективности расходования бюджетных средств и деятельности государственных учреждений, - подытожили представители палаты.