Плохо следил за уборкой снега: директору МП «Благоустройства» в Самаре объявили выговор

СЕГОДНЯ 15:56 2019-01-17T15:56:06+03:00

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В Самаре директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова наказали за недостаточный контроль работ по уборке снега на городских улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Чиновнику объявили выговор после многочисленных жалоб горожан на плохую очистку дорог и тротуаров от снега и наледи, а также несвоевременный вывоз снега. Кроме того, привлекут к ответственности и компанию «Паритет», которая занимается уборкой большинства улиц в Ленинском и Самарском районах. Там, напомним, недавно побывала глава города Елена Лапушкина и нашла много недостатков. Именно она поручила чиновникам найти управу на «распоясавшегося» подрядчика. В итоге было решено применить в отношении компании штрафные санкции.