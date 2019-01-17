Плохо следил за уборкой снега: директору МП «Благоустройства» в Самаре объявили выговор
В Самаре директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова наказали за недостаточный контроль работ по уборке снега на городских улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.
Чиновнику объявили выговор после многочисленных жалоб горожан на плохую очистку дорог и тротуаров от снега и наледи, а также несвоевременный вывоз снега. Кроме того, привлекут к ответственности и компанию «Паритет», которая занимается уборкой большинства улиц в Ленинском и Самарском районах. Там, напомним, недавно побывала глава города Елена Лапушкина и нашла много недостатков. Именно она поручила чиновникам найти управу на «распоясавшегося» подрядчика. В итоге было решено применить в отношении компании штрафные санкции.