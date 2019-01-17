В Тольятти "КамАЗ" выехал на встречную полосу и протаранил фургон

СЕГОДНЯ 17:12 2019-01-17T17:12:27+03:00

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Сегодня днем, 17 января, в Тольятти произошло ДТП. "КамАЗ" под управлением 40-летнего мужчины на Хрящевском шоссе столкнулся с автомобилем "ГАЗ-2705", за рулем которого находился 52-летний водитель.

- По предварительной версии сотрудников УГИБДД, водитель "КамАЗа" нарушил правила и выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, - сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии никто не пострадал. По прибытии на место происшествия, полицейские оказали помощь автолюбителями, обеспечили обозначение и ограждение места аварии. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.